Newcastle United heeft ‘transferdoelwit nummer één’ binnen na ruildeal

Newcastle United heeft zich weten te versterken met Salómon Rondón, zo melden the Magpies maandagavond via de officiële kanalen. De Venezolaanse spits wordt voor een seizoen gehuurd van West Bromwich Albion, dat ook een speler terugkrijgt. Dwight Gayle speelt namelijk het aankomende jaar, eveneens op huurbasis, voor de uit de Premier League gedegradeerde Baggies.

Rondón wordt door Newcastle United omschreven als het ‘transferdoelwit nummer één’ van trainer Rafael Benítez en de Spanjaard is opgetogen dat hij dit seizoen over de spits kan beschikken: “Toen we eenmaal op zoek gingen naar optie voor de aanval, wisten we hoe belangrijk ervaring zou zijn. Salómon heeft al een tijd in de Premier League gespeeld en hij weet wat er gevraagd wordt. Hij zal ons, samen met Yoshinori Muto, opties geven en zal voor meer concurrentie onder de spitsen zorgen, dat is altijd positief voor een elftal.”

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 6 Aug 2018 om 10:20 (PDT)

De aanvaller zelf laat weten uit te kijken naar het avontuur: “De clubs hebben lange tijd met elkaar onderhandeld en nu ben ik gefocust op het seizoen en wil ik mijn ploeggenoten helpen zoveel mogelijk punten bij elkaar te verzamelen. Dit is een van de grootste clubs van de Premier League en ik weet dat de trainer mij graag wilde hebben, dus ik ben blij dat ik hier ben.”

De 28-jarige Rondón speelde de afgelopen drie seizoenen voor West Brom en was in 120 officiële wedstrijden goed voor 28 doelpunten en 10 assists. De 67-voudig international van Venezuela is na Muto, Martin Dúbravka, Kenedy, Sung-Yeung Ki en Fabian Schär de zesde nieuwe aanwinst van Newcastle United voor de nieuwe voetbaljaargang.