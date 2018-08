‘Fantantonio’ keert terug: ‘Ik kan nog tot mijn zestigste doorspelen’

Antonio Cassano kondigde een jaar geleden aan dat hij zou stoppen als profvoetballer. De aanvaller kwam echter op die beslissing terug en benadrukt in een interview met Il Mattino dat hij op zoek is naar een nieuw avontuur. De Italiaan is 36 jaar oud, maar dat weerhoudt hem er niet van om terug te willen keren.

Het liefst blijft de 39-voudig international van Italië nog jaren voetballen: “Kennen jullie Matías Almeyda nog, de Argentijnse middenvelder van Parma en Lazio? Hij was twee jaar gestopt, maar ging toen weer voetballen bij River Plate, in een erg fysieke competitie. Als ik de kans krijg, dan zal ik altijd het verschil maken”, aldus Cassano.

“Ik zit op 110 procent, voel mij geestelijk en fysiek goed en met mijn voeten kan ik tot mijn zestigste doorspelen”, glimlacht Fantantonio. “Ik praat vaak met Ale (zaakwaarnemer Alessandro Moggi, red.), hij laat wonderen uitkomen. Ik zou graag dicht bij Genua willen spelen, waar ik woon. Misschien bij Bologna, Sassuolo, Parma, in Turijn… Maar Empoli en Cagliari kunnen ook. Ik kan niet zonder mijn familie.”

“Of ik het verschil kan maken? In deze competitie? Ja. De Serie A is tegenwoordig vooral een strijd van kwantiteit. Er is weinig voetbalintelligentie en kwaliteit. In de negentiger jaren liepen er echte kampioenen rond. Ik kan mij Fiorentina nog herinneren. Ze werden zesde met spelers als Edmundo, Gabriel Batistuta en Rui Costa.”

“Behoudens Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín en Miralem Pjanic zie ik nu niet veel kampioenen meer. Sommige spelers zouden twintig jaar geleden niet eens dicht bij het trainingsveld zijn gekomen”, besluit Cassano, die voetbalde voor Hellas, Sampdoria, Parma, Internazionale, AC Milan, Real Madrid, AS Roma en Bari.