Seedorf en Kluivert moeten Kameroen naar succes loodsen op Afrika Cup

Clarence Seedorf wordt de nieuwe bondscoach van Kameroen en neemt Patrick Kluivert mee als assistent. De bevestigt Pierre Ismael Bidoung Mpkatt, de Kameroense minister van Sport, zaterdag op een persconferentie. Seedorf wordt de opvolger van Hugo Broos, die eind 2017 vertrok als keuzeheer van het Afrikaanse land.

Seedorf heeft zodoende een nieuwe trainerklus nadat hij Deportivo La Coruña vorig seizoen niet voor degradatie kon behoeden. Hij krijgt de taak om Kameroen naar succes te leiden op de Afrika Cup in eigen land. In september staan de eerste wedstrijden voor de Nederlander op het programma, tegen Malawi en de Comoren. Het gaat om kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup, maar als toernooiorganisator is Kameroen automatisch al geplaatst.

Kluivert was niet meer werkzaam in de voetballerij nadat hij in juni 2017 vertrok als technisch directeur van Paris Saint-Germain. Eerder deze week werd al duidelijk dat Kameroen in Seedorf-Kluivert het nieuwe trainersduo zag, nadat Sven-Göran Eriksson te hoge financiële eisen stelde. Na het vertrek van Broos nam Alexandre Belinga de honneurs waar, maar Kameroen zag in hem niet de man die voor succes zou zorgen op de Afrika Cup.

De aanstelling van Seedorf en Kluivert is nog niet officieel gemaakt door de Kameroense voetbalbond. Het is daarom nog niet duidelijk voor hoeveel jaar het duo tekent. Het West-Afrikaanse land ontbrak deze zomer op het WK, maar won vorig jaar wel de Afrika Cup en is dus titelverdediger in eigen land. De Afrika Cup vindt volgend jaar voor het eerst plaats in juni.