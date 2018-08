De Ligt wil Ajax alleen verlaten na winnen van prijs: ‘Dit seizoen niet anders’

Matthijs de Ligt wil Ajax pas verlaten wanneer hij een prijs heeft gewonnen met de Amsterdamse club. De Ligt kreeg in het programma Inside Ajax deze stelling voorgelegd en gaf daar 'ja' als antwoord op. De jonge verdediger werd de voorbije maanden regelmatig met een transfer naar het buitenland in verband gebracht, maar zijn toekomst lijkt voorlopig in Amsterdam te liggen

“Ik denk dat je als Ajax altijd voor de prijzen moet spelen, dat ambieer je als speler”, vertelt De Ligt. “Zolang ik bij Ajax speel, wil ik prijzen winnen. Dat is dit seizoen niet anders.” De verdediger weet dat zijn naam aan andere clubs wordt gelinkt. “Ja, dat gebeurt gewoon. Je krijgt weleens wat mee en je hoort weleens wat. Ik probeer mezelf te focussen op het voetbal en hoe ik beter kan worden. Dat lukt bij Ajax nu wel aardig.”

De Ligt denkt dat Ajax goed genoeg is om de groepsfase van de Champions League te bereiken. “We moeten ons niet overschatten, maar we zijn wel in staat om de Champions League te halen. Dat hebben we tegen Sturm Graz laten zien, al wordt elke voorronde wel moeilijker.” Ajax speelt in de derde voorronde tegen Standard Luik en wacht, bij winst, een confrontatie met Dynamo Kiev of Slavia Praag.

De Ligt prijst de mix van ervaring in talent in de spelersgroep van Ajax. “Laten we hopen dat het samenkomt en we grote prestaties kunnen leveren. Het zal moeilijk worden tegen Standard Luik. Misschien kunnen we meer informatie vergaren omdat zij uit België komen. We zullen goed voorbereid moeten zijn. Of het een voordeel is dat we eerst uit spelen? Dat weet ik niet. Als je eerst thuis een goede uitgangspositie kunt neerzetten, is dat ook wel prettig.”

Ajax heeft in ieder geval wel de zekerheid van deelname aan de groepsfase van de Europa League. “Dat is wel fijn om te weten. Als jonge speler is het fijn om veel wedstrijden te spelen, helemaal op internationaal niveau. Maar de focus ligt nu op het bereiken van de Champions League.”