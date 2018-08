‘Joe Hart verlaat Manchester City na 12 jaar voor 4,5 miljoen euro’

Joe Hart is op weg naar Burnley. De 31-jarige doelman meldt zich deze vrijdag op Turf Moor voor de medische keuring, zo meldt The Sun. Met de naderende transfer is een bedrag van 4,5 miljoen euro gemoeid. Voor Hart komt er zodoende een einde aan een periode van twaalf jaar in Manchester.

Hart verdween na de komst van Josep Guardiola uit het doel bij Manchester City en werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan respectievelijk Torino en West Ham United. Ook voor komend seizoen was er in het Etihad Stadium weinig perspectief voor de 75-voudig international van Engeland. Hij wilde daarom permanent overstappen naar een andere club en de keuze zou nu op Burnley zijn gevallen.

De nummer zeven van het afgelopen Premier League-seizoen, die donderdag ten koste van Aberdeen de derde voorronde van de Europa League bereikte, heeft dringend behoefte aan een nieuwe keeper. Internationals Nick Pope en Tom Heaton staan immers met blessureleed aan de kant. Tegen Aberdeen stond Anders Lindegaard op doel en zat Adam Legzdins op de bank, nadat Burnley de UEFA om toestemming had gevraagd om de vierde keeper op het laatste moment nog in te schrijven.

Hart is met Manchester City meegegaan naar de Verenigde Staten, waar de landskampioen zich voorbereidt op het nieuwe seizoen, maar heeft Guardiola niet kunnen overtuigen. Eind mei werd hij nog in verband gebracht met Manchester United, terwijl The Sun twee weken geleden schreef dat Chelsea in Hart een mogelijke opvolger ziet voor Thibaut Courtois.