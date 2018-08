Arsenal is overtuigd en breekt contract van ‘geweldig voorbeeld’ open

Alex Iwobi heeft zijn contract bij Arsenal verlengd. De 22-jarige aanvallende middenvelder heeft een nieuw meerjarig contract ondertekend in het Emirates Stadium, zo klinkt het. De 22-voudig international van Nigeria laat op de site van the Gunners weten dat hij blij is met de nieuwe verbintenis: “Het was als kind al een droom voor mij om Arsenal te kunnen vertegenwoordigen.”

Iwobi, die als negenjarige zich aansloot bij Arsenal en tot voor kort de beschikking had over een contract tot de zomer van 2022, zegt dat hij ervan bewust is dat hij zich altijd honderd procent moet geven in het shirt van Arsenal. “Het is niet alleen mijzelf of mijn familie die ik vertegenwoordig, maar ik vertegenwoordig ook de fans en de jongere generatie.”

De Nigeriaan heeft tot dusver 98 wedstrijden gespeeld voor de Londenaren, met negen treffers als resultaat. Unai Emery, de opvolger van de vertrokken Arsène Wenger, laat op de clubsite weten verheugd te zijn met de contractverlenging van zijn pupil. “Ik ben erg blij dat hij zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract”, aldus de manager.

“Hij is een geweldig voorbeeld als een speler die kan slagen door de academie te doorstaan met hard werken. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken, net als met de andere getalenteerde spelers in de selectie”, besluit Emery. Onlangs verlengden ook verdediger Calum Chambers en middenvelder Granit Xhaka hun contract bij Arsenal.