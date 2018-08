Verbeek pessimistisch: ‘Nee, daarvoor is het veel te onrustig binnen de club’

Gertjan Verbeek denkt niet dat FC Twente komend seizoen promotie naar de Eredivisie gaat afdwingen. De voormalig trainer van de Tukkers is van mening dat het te onrustig is binnen de club om de Keuken Kampioen Divisie na één seizoen alweer te verlaten. Verbeek spreekt van ‘een onwerkbare situatie’ bij Twente.

Verbeek, tussen oktober 2017 en maart 2018 trainer van Twente, spreekt over de grootste teleurstelling uit zijn trainersloopbaan als hij praat over zijn periode in Enschede. “Het bleek uiteindelijk trekken aan een dood paard. Ik stapte tussentijds in nadat René Hake werd ontslagen en probeerde het een en ander te veranderen, maar van verschillende kanten werd op de rem getrapt”, zegt de trainer tegenover ELF Voetbal.

“En alles wat ik deed werd negatief uitgelegd. Het werd voor mij een onwerkbare situatie, waarbij ik geen steun voelde van de directie." Verbeek constateert dat er wel genoeg kwaliteit in de selectie was om in de Eredivisie te blijven, maar dat zowel het team als de gehele club geen eenheid was: “Alles lekte uit: vanuit de kleedkamer en bestuurskamer. Dat was al een teken aan de wand.”

Verbeek concludeert dat Twente dit seizoen niet gaat promoveren: “Nee, daarvoor is het veel te onrustig binnen en rond de club. Iedereen roept daar maar wat. Trainer Marino Pusic wil versterkingen, terwijl technisch directeur Ted van Leeuwen roept dat hij zich kapot is geschrokken door de situatie bij Twente na zijn terugkeer uit Denemarken. En dan heb je nog directeur Erik Velderman, die zich ook wil bemoeien met technisch beleid.”