Erwin Koeman wordt assistent van Cocu bij Fenerbahçe

Erwin Koeman gaat aan de slag als assistent-trainer bij Fenerbahçe, zo meldt de Turkse topclub donderdag via de officiële kanalen. Koeman wordt bij Fener de rechterhand van Phillip Cocu, sinds deze zomer de eindverantwoordelijke bij de club.

“Ik ben erg blij met de komst van Erwin”, laat Cocu weten in een reactie op de clubwebsite. “De ervaring van Erwin zal een bijdrage leveren aan ons team en de persoonlijke ontwikkeling van onze spelers.” Koeman was clubloos nadat hij vorig seizoen in het kielzog van zijn broer Ronald moest vertrekken bij Everton. Koeman is niet de enige Nederlander in de technische staf van Cocu. De hoofdtrainer nam deze zomer Chris van der Weerden mee vanuit Eindhoven.

Koeman (56), oud-speler van onder meer FC Groningen, PSV en KV Mechelen, was eerder hoofdtrainer bij onder meer Feyenoord, FC Eindhoven, Groningen, RKC Waalwijk en FC Utrecht, en bondscoach van Hongarije. Hij werkte samen met Ronald Koeman bij Southampton en Everton, maar zegde die samenwerking uiteindelijk op om op eigen benen te gaan staan.