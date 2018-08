‘Cryptocowboys’ willen Roda JC overnemen: ‘Er staan grote dingen te gebeuren’

Libereum, een in Vaals gevestigd cryptogeldbedrijf, wil zo snel mogelijk een viertal clubs in verschillende landen opkopen. Volgens Voetbal International richten de ‘cryptocowboys’ zich vol op Roda JC Kerkrade. Eigenaar Rob Ploum is al vanaf zijn vijftiende seizoenkaarthouder in Kerkrade. Hij verdiende zijn geld in de mobiele telefonie en heeft zich nu fulltime op zijn eigen digitale munt, Liber, gestort.

Libereum is namelijk al in vergevorderde onderhandeling met Elche en had interesse in FC Den Bosch, maar Kakhi Jordania was het bedrijf te snel af. “Roda is een prachtige club”, zegt Ploum in gesprek met het weekblad. “Meer zeg ik er nu niet over. Feit is dat wij met een aantal clubs in onderhandeling zijn, waaronder in Nederland.”

“Met eentje zijn we zelfs al rond. Ook in Roemenië en Zuid-Korea hebben we contacten. Er staan grote dingen te gebeuren. Unieke dingen.” Roda snakt naar meer financiële armslag en grootaandeelhouder Frits Schrouff naar een partij die hem wil uitkopen. Libereum zou in Kerkrade worden gezien als een alternatief voor Aleksei Korotaev, die waarschijnlijk nog maandenlang zijn handen vol heeft aan een slepende strafzaak rondom zijn persoon.

Libereum, dat naar eigen zeggen ‘zo transparant mogelijk is’, wil dat mensen investeren in cryptomunten en dat geld zal worden aangewend voor clubovernames. “Onze investeerders, die variëren van Jan-met-de-pet tot ervaren beleggers en cryptonerds, hebben in totaal al ongeveer vijf miljoen euro toegezegd. Praten we dus over echte muntjes. Als één dezer dagen onze eerste clubovername een feit is, zal het vertrouwen in onze munt snel toenemen, trekken we nieuwe mensen en zitten we zo op een miljoentje of zeventig”, stelt Ploum.

Ploum benadrukt dat cryptocurrency de toekomst is, ook in het voetbal, en dat het zéér onwaarschijnlijk is dat de waarde van de munt instort in dít model. “Onze investeerders zijn erin gestapt zonder dat ze wisten met welke clubs we bezig zijn. Ze geloven in ons algemene verhaal. Wij zetten een speculatief product om in een investeringsproduct, duidelijk toch?” Libereum is niet van plan om clubs te leiden. “Wij gaan de juiste mensen neerzetten bij onze clubs, waarbij we ook kunnen putten uit een sterk voetbalnetwerk.”