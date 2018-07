Droomtransfer mondt uit in nachtmerrie: Ebuehi scheurt voorste kruisband

Tyronne Ebuehi maakte deze zomer een droomtransfer van ADO Den Haag naar Benfica, maar zal voorlopig niet in actie komen voor de grootmacht uit Portugal. De verdediger heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd en moet geopereerd worden, zo maakt Benfica bekend. Hij zal maandenlang in de lappenmand zitten.

De 22-jarige rechtsback gaat ergens in de komende dagen onder het mes. Voor Benfica is de blessure een hard gelag: de club kocht een nieuwe rechtsback om de concurrentie aan te gaan met André Almeida, die met regelmaat wordt bekritiseerd door de achterban. Ebuehi deed zaterdag als invaller nog mee tegen Juventus (1-1, verlies na strafschoppen), nadat hij twee dagen daarvoor inviel tegen Borussia Dortmund (2-2, winst na strafschoppen).

Ebuehi speelde voor DSOV, SV Hoofddorp, VV Young Boys en HFC Edo alvorens hij in de zomer van 2013 bij ADO terechtkwam. Hij debuteerde in een wedstrijd tegen Feyenoord in de Eredivisie en in totaal kwam Ebuehi in het Cars Jeans Stadion tot één doelpunt en drie assists in 82 officiële wedstrijden.