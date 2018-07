Bellarabi opgelucht na incident op training: ‘Nouri viel ook gewoon om’

Karim Bellarabi zakte vorige week tijdens een training van Bayer Leverkusen plots in elkaar. Het viel uiteindelijk allemaal mee, want hij bleek bevangen door de hitte. Bij de speler in kwestie zat de schrik er echter goed in en dat had te maken met de gebeurtenissen rond Abdelhak Nouri.

Bellarabi werd afgevoerd naar het ziekenhuis en uit onderzoek bleek dat er niets ernstigs aan de hand was. "Toen ik de foto's van het moment achteraf zag, dacht ik: hoe kon dit gebeuren? Ik voelde me die dag niet zo goed, maar dat is normaal tijdens de voorbereiding. Je voelt je dan wel vaker zwakker. Ik had genoeg water gedronken, maar toch viel ik om", aldus Bellarabi in gesprek met Kicker.

“We hebben alles getest”, vervolgt hij. “Mijn gehoor, hart, het complete lichaam is nagekeken. Dat was ook erg belangrijk voor mij en voor Bayer. Gelukkig is er niets gevonden, alles ziet er goed uit. Dat is ook belangrijk voor mijn gevoel. Het had gelukkig alleen met de warmte te maken, dat kan iedereen overkomen.”

"Mijn gedachten gingen uit naar Abdelhak Nouri. Hij viel ook gewoon om”, vertelt Bellarabi. “Dat is een heel triest verhaal. Elke voetballer vroeg zich op dat moment af hoe dat kon gebeuren. Mede daarom waren mijn vrienden en familie heel bang.” De 28-jarige buitenspeler is deze week weer aangesloten bij de selectie van Bayer Leverkusen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.