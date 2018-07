Juventus ontsnapt na schitterend doelpunt en strafschoppenreeks

Het duel in de International Champions Cup tussen Benfica en Juventus in Wenen is zaterdagavond in het voordeel van de Italianen geëindigd. In de reguliere speeltijd hielden de teams van Rui Vitória en Massimiliano Allegri elkaar in evenwicht, via heerlijke treffers van Alex Grimaldo en Luca Clemenza, waarna de landskampioen van Italië de noodzakelijke strafschoppen beter nam: 2-4.

Benfica speelde in de eerste helft het betere voetbal en had tevens de meeste kansen om de ban te breken. Het ontbrak de Portugezen alleen aan scorend vermogen tegen Juventus, dat geen schim was van de ploeg die met 2-0 van Bayern München won. Domper op de goede helft van as Aguias was het uitvallen van Facundo Ferreyra. De aanvaller moest enkele minuten voor rust na een luchtduel met ploeggenoot Jardel per brancard van het veld.

Ferreyra had na negen minuten een goede kans om voor de 1-0 in de Red Bull Arena te zorgen, maar dankzij ingrijpen van Pietro Beruatto kwam hij uiteindelijk niet verder dan een tam schot op Wojciech Szczesny. Gedson Fernandes had eveneens de openingsgoal op zijn schoen, na een fout van Mattia Caldara, maar Giorgio Chiellini dwong de tiener om gehaast naast het doel van la Vecchia Signora te schieten.

In een tweede helft waarin beide teams continu gewijzigd werden, daalde het tempo én de amusementswaarde. De heerlijke openingstreffer van Benfica na dik een uur spelen was dan ook een geschenk uit de hemel: Mattia Perin had geen antwoord op de schitterende vrije trap van Grimaldo. Dat leek lange tijd een doorslaggevende treffer te zijn, maar zes minuten voor het einde sloeg Clemenza toe. Hij bekroonde een uitstekende actie met een heerlijk schot via de onderkant van de lat, achter doelman Odisseas Vlachodimos: 1-1.

In de strafschoppenreeks mikte Jonás de bal op de paal en redde Perin op de inzet van Joao Felix. Juventus daarentegen miste niet één van de vier strafschoppen: 2-4.