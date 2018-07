Heracles strikt verdediger met verleden bij Liverpool en Dortmund

Stephen Sama is de nieuwste aanwinst van Heracles Almelo. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar. De in Kameroen geboren Duitser is afkomstig van Greuther Fürth.

Sama had bij deze club uit de 2. Bundeslia nog een contract voor één seizoen, maar mocht vertrekken en trainde sinds begin juli reeds mee in het Polman Stadion. “Dit voelt voor mij als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik ben blij dat ik Heracles mijn nieuwe thuis mag noemen.”

“Stephen heeft ons overtuigd van zijn kwaliteiten”, reageert technisch manager Mark-Jan Fledderus. “In eerste instantie zou hij hier alleen zijn conditie op peil houden, maar hij heeft zowel op trainingen als in oefenwedstrijden laten zien iets toe te voegen aan onze selectie. We hebben vertrouwen in de samenwerking.”

Sama speelde voor onder meer VfL Bochum, Borussia Dortmund en Liverpool alvorens hij bij VfB Stuttgart zijn debuut maakte in het profvoetbal. Hij vertrok in de winter van 2017 naar Greuther Füth en werd het afgelopen half jaar verhuurd aan VfL Osnabrück. In dienst van Greuther Fürth kwam Sama tot slechts één wedstrijd. Voor Osnabrück kwam hij dertien keer in actie.