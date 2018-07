Voormalig PSV'er Lestienne strijkt neer bij mogelijke CL-opponent van Ajax

Maxime Lestienne heeft zich verbonden aan Standard Luik. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een contract bij de Belgische topclub. Lestienne, in het verleden actief voor onder meer PSV, speelt met de transfer mogelijk in de derde voorronde van de Champions League tegen Ajax.

De 26-jarige Lestienne versierde in 2010 een transfer van Excelsior Moeskroen naar Club Brugge. Na vierenhalf jaar bij de Belgische topclub kwam de Belg via Al-Arabi en Genoa bij PSV terecht. Voor de Eindhovenaren kwam Lestienne tot negentien optredens, waarin hij drie keer scoorde en tien assists gaf. Na zijn huurperiode aan PSV keerde hij weer even terug bij Al-Arabi.

In 2016 betaalde Rubin Kazan tien miljoen euro aan de ploeg uit Qatar om de buitenspeler over te nemen. In januari van dit kalenderjaar vertrok hij transfervrij naar Málaga en nu keert hij dus terug naar België. Mogelijk komt Lestienne in de derde voorronde van de Champions League in actie tegen Ajax, als de Amsterdammers zich weten te plaatsen ten koste van Sturm Graz.