‘Ik heb drie jaar bij Ajax gespeeld en wacht nog altijd, het duurt lang genoeg’

Ajax versterkte zich deze zomer met onder meer Zakaria Labyad, Daley Blind en Dusan Tadic en heeft zo op het oog uitstekende zaken gedaan op de transfermarkt. Klaas-Jan Huntelaar, die onlangs zijn verbintenis in de Johan Cruijff ArenA met een jaar verlengde, is opgetogen met de manier waarop zijn club zich heeft gemanifesteerd op het gebied van de transfers, al begrijpt hij ook dat de druk alleen maar verder is toegenomen.

“Er is goed ingekocht, met ervaren spelers die het niveau omhoogtrekken. Dat is zo belangrijk”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. “Als jonge speler had ik dat bij Ajax met Jaap Stam en Edgar Davids. Hun beleving, manier van werken, dat maakte indruk op me en hielp me als jonge prof om beter te worden. Dat wordt vaak onderschat en nu zijn er meerdere spelers die de ploeg op sleeptouw kunnen nemen.”

Huntelaar geldt met zijn 34 jaar als een van de meest ervaren spelers in de selectie van trainer Erik ten Hag en begint, verspreid over twee periodes, alweer aan zijn vierde seizoen in dienst van Ajax. Een landstitel won hij, tot zijn eigen frustratie, echter nog niet: “Het moet leiden tot een prijs, dat lijkt me duidelijk. Ook voor mezelf. Ik heb drie jaar bij Ajax gespeeld en wacht nog altijd op de landstitel. Het heeft nu lang genoeg geduurd.”

Het seizoen begint voor Ajax woensdag al vroeg met een wedstrijd in de voorrondes van de Champions League tegen Sturm Graz. Als de Amsterdammers een week later in de return weten af te rekenen met de Oostenrijkers, zal Standard Luik de volgende tegenstander zijn op weg naar de groepsfase van het miljardenbal. Mocht Sturm Ajax al vroeg elimineren, dan treft de club op weg naar de poulefase van de Europa League nog Dundalk of AEK Larnaca.