‘AS Roma vliegt verrassende opvolger van Alisson maandag in’

AS Roma had belangstelling voor Jeroen Zoet, maar de PSV’er verlengde vrijdag zijn contract en dus zijn de Italianen overgeschakeld op een ander doelwit. I Giallorossi willen nu van Robin Olsen de opvolger maken van Alisson.

AS Roma verkocht Alisson voor maximaal 72,5 miljoen euro aan Liverpool en de 28-jarige Olsen gaat de Braziliaan waarschijnlijk vervangen in het Stadio Olimpico. Aftonbladet meldt dat sportief directeur Monchi met FC Kopenhagen een akkoord heeft bereikt over een transfersom.

Olsen wordt met een transfersom van ongeveer 11,5 miljoen euro de duurste Zweese keeper aller tijden en vliegt waarschijnlijk maandag samen met zaakwaarnemer Hasan Cetinkaya naar Rome om de transfer af te ronden. Olsen zou later in de week dan gepresenteerd kunnen worden.

De 23-voudig international komt uit de jeugdopleiding van Malmö FF en via IFK Klagshamm en PAOK Saloniki kwam hij in de zomer van 2015 bij FC Kopenhagen terecht. De 1 meter 98 lange goalie, die ook over een Deens paspoort beschikt, keepte honderd wedstrijden voor Byens Hold en won onder meer twee landstitels.