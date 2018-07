‘Paris Saint-Germain doet zaken met kampioen van Rusland’

Grzegorz Krychowiak vervolgt zijn loopbaan in de Premjer Liga. RMC meldt dat de middenvelder van Paris Saint-Germain volgende week de medische keuring zal doorlopen bij Russisch kampioen Lokomotiv Moskou.

De 28-jarige Krychowiak gaat op huurbasis de overstap maken naar De Stoomlocomotieven, maar Paris United claimt dat er een verplichte optie tot koop in het contract zal worden opgenomen. De verbintenis van Krychowiak loopt in het Parc des Princes nog tot de zomer van 2021 door.

PSG nam Krychowiak in de zomer van 2016 voor naar verluidt 27,5 miljoen euro over Sevilla, maar een onbetwiste basisspeler werd hij nooit. Krychowiak speelde slechts negentien wedstrijden in het eerste elftal en werd vorig jaar zomer gestald bij West Bromwich Albion, waarvoor Krychowiak tot 31 optredens kwam.

Ook het Spartak Moskou van Quincy Promes had naar verluidt belangstelling, maar het lijkt er dus op dat de 54-voudig international van Polen aan de slag gaat bij Lokomotiv. Het team van trainer Unai Emery werd vorig seizoen eerste in de Premjer Liga en zal derhalve deel gaan nemen aan de groepsfase van de Champions League.