‘Atlético Madrid trekt zeven miljoen euro uit en versterkt defensie’

Jonny Castro gaat aan de slag bij Atlético Madrid. De club van trainer Diego Simeone heeft volgens AS met Celta de Vigo een principeakkoord bereikt over de transfer van de 24-jarige linkervleugelverdediger.

Castro levert de club uit Galicië naar verluidt een transfersom van zeven tot acht miljoen euro op en kan voor zes seizoenen tekenen in het Wanda Metropolitano. Atlético bracht al eerder twee biedingen uit, maar die werden door de clubleiding van Celta niet goed genoeg bevonden om het tot medio 2019 doorlopende contract af te kopen.

Jonny werd geboren in Vigo en maakte in september 2012 in de thuiswedstrijd tegen Osasuna (2-0) zijn debuut in competitieverband. De voormalig jeugdinternational van Spanje heeft intussen 221 wedstrijden voor los Célticos achter zijn naam staan en daarin kwam hij tot vijf doelpunten en twaalf assists.

Boufal

Mocht Castro tóch in Balaídos blijven, dan komt hij samen te spelen met Sofiane Boufal. Southampton stalt de aanvallende middenvelder dit seizoen namelijk op huurbasis bij Celta de Vigo. The Saints telden twee jaar geleden ruim achttien miljoen euro neer om de inmiddels 24-jarige Boufal over te nemen van Lille.