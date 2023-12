Heftige details naar buiten gekomen over verbanning van Wolves-speler Jonny

The Athletic heeft details naar buiten gebracht over de verbanning van Jonathan Castro Otto, kortweg Jonny, bij Wolverhampton Wanderers. Begin december werd bekend dat de 29-jarige Spanjaard uit de selectie van het eerste team was gezet bij de Premier League-club. Onduidelijk was wat Jonny precies had misdaan, maar de details zijn nu alsnog naar buiten gekomen.

Jonny probeerde een elleboogstoot uit te delen aan Tawanda Chirewa, speler van Wolverhampton Onder 21. Aanleiding voor de daad van Jonny zou een tackle van Chirewa op de training zijn geweest. De Spanjaard was niet gediend van de actie van de jeugdspeler, waarop hij boos reageerde.

Jonny raakte Chirewa niet daadwerkelijk met zijn elleboogstoot en laatstgenoemde raakte dan ook niet gewond. De gemoederen liepen hoog op en collega-spelers aanschouwden de gebeurtenissen met verbijstering. Een lid van de technische staf ging tussen de twee hoofdrolspelers staan om verdere escalatie te voorkomen en werd vervolgens bespuugd door Jonny.

Jonny kreeg daarop het bevel om het trainingsveld te verlaten en terug te keren naar het hoofdgebouw op het trainingscomplex. Toen hij daar eenmaal aankwam, uitte hij zijn frustratie op de apparatuur in de spelerskamer, waar spelers voor en na de trainingen ontspannen. Jonny sloeg daar een televisie kapot en bracht schade toe aan een tafel, voordat hij naar naar huis werd gestuurd.

Jonny moest zich melden bij sportief directeur Matt Hobbs en verontschuldigde zich voor zijn gedrag, maar dat bleek niet voldoende voor Wolverhampton. Begin december maakte de club bekend dat Jonny tot minstens eind januari is verbannen van het eerste team. Van een daadwerkelijke terugkeer in de selectie lijkt geen sprake te zijn, daar de club hem tijdens de winterse transferperiode van de hand wil doen.

Hobbs verklaarde: "Ik heb het hem om de tafel gezeten, hij heeft zijn excuses aangeboden en we hebben een toekomstplaatje geschetst. We hebben een gesprek gehad en zijn overeengekomen dat hij in ieder geval tot eind januari geen deel zal uitmaken van de selectie van het eerste. Hij kan nog steeds trainen op de club en als hij wil kan hij meedoen bij de Onder 21 om wedstrijdritme op te doen."

Jonny kwam in de winterstop van het seizoen 2018/19 voor zo'n 21 miljoen euro over van Atlético Madrid. Onder manager Nuno Espirito Santo was de linksback jarenlang een gewaardeerde basiskracht. Dit seizoen is alles anders. Tot op heden kwam hij tot slechts vijf minuten in de Premier League. Alleen in de EFL Cup deed hij twee keer negentig minuten mee.

"Dit is een man die een geweldige dienaar is geweest voor de voetbalclub", liet Hobbs weten over Jonny. "Eén incident doet niets af van de rol die hij heeft gespeeld tijdens de succesvolle tijden en de man die hij dagelijks op de club is." Jonny droeg tot op heden 134 keer het shirt van the Wolves. Zijn contract loopt nog door tot medio 2025.

