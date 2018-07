Alarmbellen rinkelen na transfer Ronaldo: ‘Spelers verliezen hier veel geld’

Cristiano Ronaldo ruilde Real Madrid onlangs in voor Juventus. Verschillende media speculeren dat het gunstigere financiële klimaat in Italië een van de redenen zou zijn waarom de 33-jarige aanvaller Spanje heeft verlaten. Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, stelt eveneens dat de problemen met de Spaanse fiscus er mede voor heeft gezorgd dat Ronaldo is verkast.

“Ronaldo zal in Italië meer verdienen dan wat hij hier in Spanje deed”, zegt Tebas, geciteerd door onder meer Marca en Sport. “Het belastingstelsel in Spanje is een probleem voor onze competitie. Het zorgt ervoor dat onze clubs een achterstand hebben op de internationale markt, aangezien spelers in andere landen netto meer overhouden van hun salaris.”

“Spanje is veel minder aantrekkelijk dan Italië, Frankrijk, Engeland of Duitsland. We moeten hier kritisch naar kijken, want dit zit ons dwars in de ontwikkeling van de competitie. Als ik in Spanje honderd miljoen euro genereer en zij (de belasting, red.) pakken vijftig miljoen, en in Italië pakt men twintig miljoen van die honderd miljoen, waar zou ik dan naartoe gaan?”, stelt Tebas een retorische vraag.

“Spelers verliezen hier veel geld vergeleken met andere landen. Fiscaal gezien is het voor hem (Ronaldo, red.) beter om naar Italië te gaan. Het is niet zo dat de tarieven ergens anders vele malen lager liggen, maar als je significant veel geld verdient, vertalen de kleine verschillen in percentages zich tot enorme smakken geld voor de spelers”, concludeert de sportbestuurder.