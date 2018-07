José Enrique: ‘Wij komen in de media, maar niemand erkent hun werk’

José Enrique onderging vorige maand een hersenoperatie om een tumor te verwijderen. De Spanjaard moest een jaar geleden noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan als voetballer zetten vanwege terugkerende duizeligheid en het slikken van zijn medicatie. Enrique wordt de komende maanden onderworpen aan bestralingen en put veel kracht uit de steunbetuigingen uit de voetbalwereld.

De 32-jarige oud-verdediger vertelt op de website van Liverpool, de club die hij tussen 2011 en 2016 diende, dat hij zich 'redelijk' voelt. "Hoe ik me voel, kan per dag verschillen. Het goede weer doet me goed, maar tegelijkertijd kan ik heel weinig doen. Dat is vervelend, maar ik ga wel stap voor stap vooruit", laat Enrique weten. Hij verliet het ziekenhuis een week na zijn operatie. Sindsdien is het 'heel, heel moeilijk', geeft hij toe. "Ik was een week in het ziekenhuis en dat lijkt een korte periode, maar het was een nachtmerrie. Je ziet om je heen hoeveel mensen op dat moment ziek zijn. Dat verandert je manier van denken en je leven enigszins."

"Na een week werd ik naar huis gestuurd, maar ik heb nog veel moeilijkheden. Ik kan niet alleen van de trap af, ik kan de toiletbril niet optillen, tandenpoetsen is moeilijk … Het zijn van die domme dingen waarvan je normaal niet beseft hoe makkelijk ze zijn, totdat je ze niet meer kunt doen", vervolgt Enrique, die 76 keer uitkwam voor Liverpool en verder voor clubs als Villarreal, Newcastle United en Real Zaragoza speelde. "Als ik tien of vijftien minuten liep - inmiddels kan het iets langer - voelde het alsof ik twee wedstrijden achter elkaar had gespeeld. Het was ongelooflijk vermoeiend. Morgen zie ik de dokter weer. Ik wacht nog op de data van mijn bestraling."

Voormalig teamgenoten als Philippe Coutinho en José Reina publiceerden steunbetuigingen aan Enrique. Ook ontvangt hij veel boodschappen van Liverpool-supporters. De steun was 'overweldigend', vertelt hij. "Elke dag krijg ik berichten binnen en ik wil dat men weet dat ik ze lees. De reden dat ik vorige maand een interview met Marca deed, was omdat ik de dokters wilde bedanken. Niet alleen mijn eigen dokters, maar ook dokters in het algemeen. Totdat jou zoiets overkomt, sta je niet stil bij het werk dat ze doen. Ze werken achter de schermen en ze doen dit werk iedere dag."

"De arts die mij opereerde doet het vijf keer per week. En mijn operatie duurde zeven uur! Hij leeft om levens te redden", gaat Enrique verder. "Mensen herkennen voetballers omdat ze in de media komen, maar niemand erkent deze mensen. De dokter vertelde me dat hij het interview had gelezen en dat sommige artsen moesten huilen, omdat hun werk normaal door niemand wordt erkend. Soms opereren ze en overleeft de patiënt het niet." De voormalig linksback vertelt dat hij circa 35 keer bestraald moet worden. Als hij genezen is, hoopt hij op de een of andere manier terug te keren bij Liverpool.

"Honderd procent", reageert hij op de vraag of hij terug te zien zal zijn op Anfield. "Liverpool is fantastisch voor me geweest. Ze namen contact op met mijn broer, omdat ik werd geopereerd, en ze vertelden dat de deur altijd open staat voor me. Dat wist ik al, maar je waardeert het enorm als ze op dat moment bellen. Ik kan ze niet genoeg bedanken. Jordan Henderson stuurde me ook een bericht, terwijl hij zich moest focussen op het WK. Ook een oud-ploeggenoot als Dejan Lovren nam contact met me op. Daar word je sterker van."