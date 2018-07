Communicatie bij beruchte kaart Zidane onthuld: ‘F***! Als je de video ziet’

Twaalf jaar geleden deed Zinédine Zidane de wereld versteld staan door in de WK-finale Marco Materazzi onderuit te halen middels een kopstoot tegen de borst van de Italiaan bij een 1-1 tussenstand. Scheidsrechter Horacio Elizondo stuurde de Fransman met een rode kaart van het veld en twaalf jaar later legt de Argentijn uit hoe zijn beslissing tot stand kwam.

“Toen ik Materazzi op de grond zag liggen, ongeveer dertig of meter verder weg, stopte ik de wedstrijd”, memoreert de voormalig scheidsrechter bij een TEDtalk, opgetekend door AS. “Ik vroeg via de intercom wat er gebeurd was. Gek genoeg zeiden mijn assistenten allebei: ‘We hebben echt niets gezien.’” Toen greep vierde official Luis Medina Cantalejo in.

Elizondo omschrijft de Spanjaard als zijn ‘beschermengel’. “’Verschrikkelijk, de kopstoot van Zidane aan het adres van Materazzi was verschrikkelijk. F***! Als je de video ziet, ga je me niet geloven’, zei hij tegen me. Toen ik op het plaats delict kwam, had ik al de informatie die ik nodig had en wist ik dat ik Zidane eruit ging sturen.”