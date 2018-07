Overtuigend PSV klopt Galatasaray na schitterende doelpunten

PSV speelt over tweeënhalve week om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en heeft alvast het nodige vertrouwen getankt. De club van trainer Mark van Bommel was woensdag in een oefenwedstrijd in Montreux met 1-3 te sterk voor Galatasaray.

Nick Viergever stond in het Stade de Chailly als centrale verdediger opgesteld naast Daniel Schwaab en maakte zodoende zijn officieuze debuut voor PSV, terwijl Jeroen Zoet zijn eerste minuten in de voorbereiding maakte. De Eindhovenaren waren in de eerste helft, en met name in het laatste kwartier voor rust, de betere partij en gingen met een voorsprong aan de thee dankzij een doelpunt van Steven Bergwijn.

De aanvaller ontving de bal na voorbereidend werk van Schwaab en Denzel Dumfries, dribbelde naar binnen en schoot via de twee palen raak. Eerder had Dumfries al kunnen scoren, maar de rechtsback rondde niet goed af. Van Bommel haalde de prima spelende Viergever in de rust naar de kant ten faveure van Nicolas Isimat-Mirin en zag zijn formatie de minimale voorsprong met succes verdedigen.

Sterker: na een klein uur spelen werd het dankzij een fraai schot van Donyell Malen 0-2 in het voordeel van de Eindhovenaren. Martin Linnes deed met een lobje wat terug, maar twaalf minuten voor tijd herstelde PSV de marge van twee. Invaller Cody Gakpo schoot van afstand hard raak en bepaalde de eindstand in Zwitserland op 1-3. PSV oefent voor de start van het seizoen nog tegen Olympiacos (24 juli) en Valencia (28 juli).