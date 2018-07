Sky Sports publiceert transfersom voor sc Heerenveen-aanwinst Kongolo

SC Heerenveen heeft 750.000 pond, omgerekend een kleine 850.000 euro, betaald om Rodney Kongolo over te nemen van Manchester City. Dat schrijft Sky Sports woensdagmiddag. Vier jaar geleden legden de Engelsen zelf nog circa 450.000 euro neer om Kongolo uit de jeugdopleiding van Feyenoord te plukken. Heerenveen betaalt dus ongeveer het dubbele van dat bedrag.

Over het akkoord tussen Heerenveen en Manchester City is verder niet veel bekend. Mogelijkerwijs heeft de kampioen van Engeland een terugkoopoptie laten opnemen in het contract, al is daar geen duidelijkheid over. Kongolo is voor Heerenveen de tweede zomeraankoop, na Sherel Floranus. De rechtsback kwam voor ongeveer een half miljoen euro over van Sparta Rotterdam. Bovendien werd Sam Lammers op huurbasis overgenomen van PSV.

Kongolo, het jongere broertje van Oranje-international Terence Kongolo, werd vier jaar geleden door Manchester City weggekaapt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De twintigjarige verdedigende middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd aan Doncaster Rovers, dat uitkomt in de League One. Hij kwam tot 35 competitiewedstrijden. Voor the Citizens heeft Kongolo nimmer een officiële wedstrijd gespeeld.