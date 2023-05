Rodney Kongolo vindt na maanden een nieuwe club en keert terug in Nederland

Dinsdag, 23 mei 2023 om 17:32 • Bart DHanis • Laatste update: 18:03

Roda JC heeft dinsdagmiddag Rodney Kongolo als eerste versterking voor komend seizoen gepresenteerd. Kongolo was na zijn vertrek in januari bij het Italiaanse Cosenza transfervrij en gaat vanaf volgend seizoen uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Manchester City heeft een contract tot medio 2025 getekend.

Volgens Rob Servais, manager voetbalzaken in Zuid-Limburg, wordt met Kongolo een fysiek sterke speler in huis gehaald. “Met Rodney voegen we body en loopvermogen toe aan onze selectie. Daarnaast heeft hij een uitstekende jeugdopleiding gehad en neemt hij veel Eredivisie-ervaring met zich mee. We zijn heel blij dat we enkele dagen na het einde van de competitie onze eerste aanwinst voor het komende seizoen al kunnen vastleggen. Hiermee willen we daadkracht tonen in de wederopbouw van de club richting het nieuwe seizoen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgend seizoen zal Roda JC onder leiding van Bas Sibum gaan proberen terug te keren naar de Eredivisie. De oefenmeester, die afgelopen seizoen nog assistent-trainer was bij FC Emmen, kent Kongolo van een stage bij de Drentse club. “Ik heb Rodney leren kennen tijdens zijn stage bij Emmen. Hij heeft aangetoond over de juiste mentaliteit te beschikken. Daarnaast is het een goede voetballer met een groot loopvermogen. Ik ben dan ook heel blij dat we hem aan onze selectie voor komend seizoen kunnen toevoegen.”

De verdedigend ingestelde middenvelder werd op zestienjarige leeftijd door City weggekaapt bij Feyenoord. Na een huurperiode bij Doncaster Rovers werd hij in 2018 door sc Heerenveen teruggehaald naar Nederland. In Friesland kwam hij tot 86 duels, waarin hij zes goals maakte en zeven assists gaf. In de winterse transferperiode van het seizoen 2021/22 verkaste Kongolo naar Cosenza in de Serie B, waar hij tot slechts vijftien duels kwam in één jaar tijd. Afgelopen januari mocht hij transfervrij vertrekken.