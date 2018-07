‘Manchester United keert na vijf jaar terug voor Spaanse WK-ganger’

Manchester United heeft serieuze belangstelling voor twee spelers van Bayern München, zo claimt the Independent woensdagmiddag. Trainer José Mourinho overweegt een poging te wagen voor zowel Robert Lewandowski als Thiago Alcântara. Het tweetal wordt door de krant omschreven als haalbaar: Bayern München is bereid mee te werken aan een deal en Manchester United heeft genoeg geld om beide spelers over te nemen.

Thiago was vijf jaar geleden al dicht bij een overstap naar Manchester United, maar koos op het laatste moment voor Bayern München. Hij verliet Barcelona, maar hoopt volgens the Independent eigenlijk op een terugkeer in Camp Nou. Thiago zou momenteel afwachten of Barcelona zich bij Bayern gaat melden. Ook Real Madrid wordt in verband gebracht met de 27-jarige WK-ganger, die circa zeventig miljoen euro zou moeten kosten. Het contract van de Spanjaard loopt nog drie seizoenen door.

Tegelijkertijd mikt Mourinho ook op Lewandowski. De oefenmeester is al langere tijd gecharmeerd van de aanvaller, maar Mourinho rekent op concurrentie van Real Madrid en Chelsea. Lewandowski voelt zich in Duitsland 'buitenproportioneel' bekritiseerd en zou teleurgesteld zijn in een gebrek aan steun van Bayern. Een breuk is mogelijk aanstaande, hoewel ook hij nog drie seizoenen onder contract staat in de Allianz Arena. Lewandowski meldt zich normaliter op 25 juli weer in München om de voorbereiding op komend seizoen te beginnen.

Volgens the Independent blijft ook Gareth Bale op de radar staan van vicevoorzitter Ed Woodward van Manchester United. Het is echter de vraag hoe de nieuwe Real Madrid-trainer Julen Lopetegui aankijkt tegen de Welshman. De komst van Toby Alderweireld staat op een lager pitje vanwege moeizame onderhandelingen met Tottenham Hotspur, al zou Manchester United nog wel geloven in een deal. Tot slot hebben the Red Devils interesse in Alex Sandro, die Juventus naar verluidt voor een bij Manchester United bekend bedrag mag verlaten.