FA zorgt voor opschudding met vermaak om tweet Chelsea-middenvelder

De Engelse voetbalbond (FA) heeft zich verontschuldigd voor een tweet die dinsdag werd verstuurd vanaf het officiële account van de FA Cup. De FA prees een oudere tweet van Chelsea-middenvelder Willian waarin hij de spot dreef met voormalig manager Antonio Conte.

Nadat Willian in mei de FA Cup won met Chelsea slingerde hij via social media een foto de wereld in van de gehele selectie van the Blues, inclusief technische staf. De Braziliaans international kreeg vervolgens de lachers op zijn hand, door Conte op de foto onzichtbaar te maken door middel van zogenaamde emojis, oftewel emoticons.





FA accused of mocking Antonio Conte after ‘awarding’ Willian for FA Cup tweet https://t.co/r90C6ANeJz — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) 17 juli 2018

Willian onderhield naar verluidt een onderkoelde relatie met Conte, die inmiddels bij Chelsea is vervangen door Maurizio Sarri, en liet dat met die foto dus min of meer blijken. De beheerder van het officiële account van de FA Cup kon de actie wel waarderen en schonk Willian dinsdag op Wereld Emoji Dag een speciale award vanwege zijn ‘creativiteit’.

De tweet werd volop bekritiseerd en is inmiddels verwijderd. "We excuseren ons voor de verontwaardiging die is ontstaan en hebben de tweet verwijderd", laat een woordvoerder van de FA weten. Het is overigens niet de eerste keer dat de Engelse voetbalbond in opspraak komt vanwege een tweet: in april ging de FA ook al diep door het stof nadat het in een tweet de spot had gedreven met Tottenham Hotspur-spits Harry Kane.