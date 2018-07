Veroordeling zit Sánchez dwars: Man United vertrekt zonder sterspeler naar VS

Manchester United is zonder Alexis Sánchez afgereisd naar de Verenigde Staten voor een trainingskamp. Volgens diverse Engelse media is de Chileense superster vanwege een visumprobleem niet met de rest van de selectie van manager José Mourinho op het vliegtuig gestapt naar Los Angeles.

Manchester United zal zich de komende weken in de Verenigde Staten voorbereiden op het nieuwe seizoen in de Premier League, maar moet dat voorlopig doen zonder Sánchez. De club laat zelf via zijn officiële kanalen weten dat de aanvaller vanwege een ‘persoonlijke administratieve kwestie’ niet op het vliegtuig is gestapt en Engelse media verzekeren dat aan de Chileen geen visum is verleend om Amerika te betreden.

Sánchez werd begin dit jaar immers veroordeeld vanwege belastingontduiking als speler van Barcelona, in 2012 en 2013. Hij zou destijds rond de verkoop van zijn beeldrecht bijna een miljoen euro aan belastinggeld hebben achtergehouden, hetgeen hem op een geldboete van bijna 600.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van zestien maanden kwam te staan.

Manchester United hoopt zijn sterspeler in de loop van de week alsnog te kunnen verwelkomen, maar zal het voorlopig dus zonder hem moeten stellen. Het elftal van Mourinho speelt de komende tweeënhalf week in de Verenigde Staten vriendschappelijk tegen América, San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool en Real Madrid.