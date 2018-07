Henry hakt knoop door over toekomst om ‘ambitie te verwezenlijken’

Thierry Henry is vertrokken bij Sky Sports. De voormalig aanvaller maakt via Twitter bekend dat hij zich wil richten op zijn carrière als trainer en daarom niet langer als analyticus zijn opwachting zal maken bij de televisiezender.

De veertigjarige Henry ging in februari 2016 aan de slag bij Sky Sports. Hij tekende een contract voor zes jaar en ging volgens de krant Daily Mail vierenhalf miljoen euro per seizoen verdienen. Titi werd in die functie collega van onder anderen Gary Neville, Jamie Redknapp, Jamie Carragher en Graeme Souness.

Henry ging zijn werkzaamheden voor de televisie in 2016 combineren met het assistentschap bij de nationale ploeg van België en met de Rode Duivels werd hij op het recente WK in Rusland derde. “Ik heb de afgelopen vier jaar enkele enorm waardevolle trainerservaringen opgedaan in het voetbal”, schrijft Henry.

“Die ervaringen hebben mij alleen maar meer toegewijd gemaakt om mijn ambitie te verwezenlijken om voetbaltrainer te worden. Daarom heb ik besloten dat ik Sky Sports moet verlaten zodat ik meer tijd krijg om mij op het veld en op mijn nieuwe avontuur te concentreren. Ik wil iedereen van Sky bedanken en wens hen alle goeds voor in de toekomst. Great memories”, besluit de Fransman.