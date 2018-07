‘Messi en ik hadden een fysieke confrontatie in de kleedkamer’

Argentinië wist het afgelopen WK niet te imponeren en vloog er in de achtste finales uit. De media in Argentinië speculeren al weken over de invloed van Lionel Messi bij de nationale ploeg en na het vertrek van Jorge Sampaoli neemt de geruchtenstroom toe. Nicolás Burdisso weet in ieder geval dat de aanvaller van Barcelona niet schroomt zijn mening te geven.

De 49-voudig international, momenteel clubloos, onthult bij Telefe dat hij tijdens de Copa América van 2011 in aanvaring kwam met Messi. “Messi en ik hadden een fysieke confrontatie in de kleedkamer”, aldus de 37-jarige verdediger, die na het toernooi niet meer werd opgeroepen. “Volgens mij ben ik niet de enige persoon die ooit tegen hem geschreeuwd heeft, maar dingen gebeuren nou eenmaal in de kleedkamer.”

“Toegegeven: toen gingen we over het randje. We hadden al een woordenwisseling op het veld, aangezien hij de bal wilde hebben. Ik probeerde wel om de bal te passen, maar soms kon dat niet. Hij werd kwaad. We liepen de kleedkamer in en toen ik zag dat hij naar me toe kwam, wachtte ik op hem. Ze moesten ons uit elkaar halen", memoreert de routinier.

“Deze dingen gebeuren nou eenmaal in het voetbal. Lionel heeft een sterke persoonlijkheid en ik ook. Het is allemaal goed gekomen”, besluit Burdisso. Argentinië werd op het WK uitgeschakeld door Frankrijk, nadat men er ternauwernood in was geslaagd om de groepsfase te overleven. De Zuid-Amerikanen eindigden in Groep D met vier punten op de tweede plaats achter Kroatië. Nigeria en IJsland sprokkelden respectievelijk drie en één punt bij elkaar.