Buffon baalt al na vijf minuten en verliest met PSG van amateurclub

Gianluigi Buffon heeft geen gelukkig debuut achter de rug bij Paris Saint-Germain. De doelman veroorzaakte zondag in het oefenduel met Chambly al vroeg een penalty, die werd benut door de amateurclub. Later in de eerste helft incasseerde Buffon nog een doelpunt; in de rust werd hij gewisseld. Chambly won uiteindelijk met 2-4.

Chambly, vorig seizoen nog halvefinalist in de Coupe de France, kwam in de vijfde minuut op voorsprong dankzij Anthony Soubervie. De rechtsback schoot raak vanaf elf meter nadat Buffon een opponent neerhaalde. Het werd kort voor rust 0-2 door toedoen van Gaharo Doucoure. Vlak na de onderbreking, toen Buffon al het veld had geruimd voor Rémy Descamps, maakte Patrick Etshimi er 0-3 van.

PSG trad zeker niet aan met de sterkste elf: afgezonderd van Buffon, Adrien Rabiot en Jesé Rodríguez bestond het basiselftal uit jeugdspelers. Twee van die jeugdspelers, Colin Dagba en Virgiliu Postolachi, brachten de Parijzenaars terug in de wedstrijd. Het laatste woord was echter aan Chambly, want Othman Dadoune bepaalde dertien minuten voor tijd de eindstand.

PSG speelde pas de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding. Woensdag won het team van Thomas Tuchel met 1-0 van Sainte-Genevieve. Het seizoen begint officieel op zaterdag 4 augustus met de strijd om de Trophée des Champions tegen AS Monaco, de nummer twee van vorig seizoen. Tot die tijd zullen de WK-gangers geleidelijk terugkeren in het elftal.