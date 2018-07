PSV’er debuteert na acht maanden: ‘Feyenoord is het volgende doel’

Maximiliano Romero heeft zijn officieuze debuut gemaakt in het eerste elftal van PSV. De aanvaller kwam zaterdag een half uur in actie in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Xamax Neuchâtel en is blij dat hij minuten heeft gemaakt, zo vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

“Ik moet nog in het ritme komen, maar ik ben gelukkig dat ik mijn debuut heb kunnen maken. Al was het maar een oefenwedstrijd, het is toch weer een volgende stap. Eindelijk heb ik voor de club kunnen spelen”, aldus Romero, die in de winterstop werd overgenomen van Vélez Sarsfield.

De Eindhovenaren betaalden naar verluidt tien miljoen euro, waarvan een deel bestaat uit een variabel bedrag. Slechts één keer eerder betaalde de kampioen van de Eredivisie méér voor een speler, want men had veertien miljoen euro over voor de komst van Mateja Kezman, die in 2000 de overstap maakte van Partizan Belgrado.

“Ik ben al zes maanden bij de club geweest, maar heb nog niet met mijn ploeggenoten in wedstrijden kunnen spelen. Van hieruit werken we toe naar de wedstrijd tegen Feyenoord op 4 augustus. Dat is het volgende doel”, besluit de negentienjarige Romero, die tot medio 2023 vastligt in het Philips Stadion.