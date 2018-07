Zaterdag, 14 Juli 2018

Messi wilde twee Argentijnen niet in actie zien

Manchester United heeft een bod van 32 miljoen euro uitgebracht op Leonardo Bonucci. AC Milan zou bij het accepteren van het bod een verlies van acht miljoen euro maken op de verdediger. (La Repubblica)

Internazionale lijkt toch de nieuwe werkgever van Malcom te gaan worden. Tottenham Hotspur en AS Roma grijpen zodoende naast de komst van de aanvaller van Girondins Bordeaux. (The Times)

Lionel Messi heeft er bij Jorge Sampaoli op aangedrongen om twee spelers niet op te stellen tijdens het WK. De sterspeler van Argentinië was niet onder de inruk van de kwaliteiten van Federico Fazio en Giovani Lo Celso. (Claret)

Brighton & Hove Albion is niet de enige club uit de Premier League met interesse in Yves Bissouma. De Malinese middenvelder van Lille OSC is namelijk ook in beeld bij het gepromoveerde Fulham. (The Argus)

Bakary Sako is op weg naar de uitgang bij Crystal Palace. The Eagles hebben de middenvelder een verbeterd contractvoorstel gedaan, maar dat is door de Malinees afgewezen. (Daily Express)