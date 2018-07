FC Utrecht nipt onderuit tegen Salzburg; Vitesse laat zege uit handen glippen

FC Utrecht, Vitesse en FC Groningen hebben vrijdagavond met wisselend succes geoefend. De Utrechters gingen in Oostenrijk met 1-0 onderuit tegen Red Bull Salzburg. Vitesse gaf tegen het Russiche Arsenal Tula een 2-0 voorsprong uit handen en speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk. In Drenthe wist FC Groningen als eerste Nederlandse club in deze voorbereiding van het Duitse SV Meppen te winnen.

Red Bull Salzburg (Oos) - FC Utrecht 1-0

In de eerste helft zorgden Dominik Szoboszlai en Xaver Schlager namens Red Bull Salzburg voor gevaar. Voor FC Utrecht ondernam Joris van Overeem een doelpoging, maar zijn schot ging over het doel. In de rust werden Lukas Görtler en Mark van der Maarel in het veld gebracht en al spoedig in de tweede helft kreeg Sean Klaiber een mogelijkheid. Andres Ulmer wist Utrecht-doelman Nick Marsman vervolgens nog niet te passeren, maar Munas Dabbur deed dat een kwartier voor tijd wel. Dabbur had in het slot van de wedstrijd nog zijn tweede van de avond kunnen maken, maar stuitte op Marsman.

Vitesse - Arsenal Tula (Rus) 2-2

In het Oostenrijkse Villach speelde Vitesse een uitstekend eerste helft tegen de nummer zeven van Rusland. Na een kwartier spelen kopte Jake Clarke-Salter namens de Arnhemmers over. Vier minuten later tekende Bryan Linssen op aangeven van Tim Matavz voor de openingstreffer. De Sloveen had niet veel later het tweede doelpunt op zijn schoen, maar zag de Russische doelman redding brengen. Binnen het half uur stond Vitesse alsnog op 2-0, nadat Georgi Kostadinov de bal achter zijn eigen sluitpost werkte. Na rust werd er veel gewisseld en bleven de kansen uit. In de laatste tien minuten van het duel kwam Arsenal Tula nog op gelijke hoogte. Nadat de aansluitingstreffer voortkwam uit een rake strafschop van Kantemir Berkhamov, bepaalde Daniil Lesovoy de eindstand op 2-2.

FC Groningen - SV Meppen (Dui) 2-1

Het Duitse SV Meppen wist eerder in deze voorbereiding al te winnen van PEC Zwolle en Heracles Almelo. FC Groningen was in Norg de derde Nederlandse tegenstander voor de club uit de 3.Liga. Op slag van rust kwam de ploeg van trainer Danny Buijs op voorsprong, door een doelpunt van Ahmad Mendes Moreira. Na een uur spelen verdubbelde Tom van Weert namens FC Groningen de score. Tien minuten voor tijd bracht Max Kremer de stand nog terug tot 2-1, maar dichterbij wist SV Meppen niet meer te komen.