Bale geeft Manchester United hoop: ‘Ik weet niet wat er gaat gebeuren’

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Gareth Bale bij Real Madrid. De Welshman wil meer speeltijd en geniet interesse van verschillende clubs, waaronder Manchester United. Bale benadrukt dat hij nog niet weet waar zijn nabije toekomst ligt en sluit een vertrek bij de Koninklijke niet uit.

“Ik weet echt niet wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Op korte termijn ga ik in gesprek met mijn zaakwaarnemer om over mijn toekomst te praten”, zo wordt Bale geciteerd door Wales Online. “Misschien blijf ik bij Real Madrid, misschien niet. Deze zomer gaan we met elkaar in gesprek om te kijken of we eruit kunnen komen.”

Bale speelde met twee doelpunten een belangrijke rol in de met 3-1 gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool, waarin hij aanvankelijk op de reservebank moest beginnen. “Ik heb al eerder gezegd dat ik gefrustreerd was doordat ik niet in de basiself mocht beginnen. Maar ik wist dat het in me had om een rol van betekenis te spelen in deze wedstrijd en dat heb ik uiteindelijk kunnen doen.”

“Het was geweldig om een doelpunt te maken, er kwam pure emotie los. Als zoiets gebeurt, denk je niet echt na. Je reageert gewoon. Ik heb altijd met een omhaal willen scoren en het was heel bijzonder om het in deze wedstrijd te kunnen doen”, besluit de Welshman. Het contract van Bale bij Real Madrid loopt nog tot medio 2022. Met Cristiano Ronaldo zag de aanvaller onlangs een concurrent vertrekken bij de Koninklijke.