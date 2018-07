‘Ik ben geen kind meer. Als jullie willen dat ik vertrek, zeg het me’

Wayne Rooney staat voor zijn debuut bij DC United. De aanvallende middenvelder tekende in juni een contract voor drieënhalf jaar bij de club uit de Major League Soccer en zal zaterdag waarschijnlijk zijn opwachting maken in de wedstrijd tegen Vancouver Whitecaps. Rooney speelde vorig seizoen voor Everton.

De 119-voudig international van Engeland keerde na dertien seizoenen terug op Goodison Park en scoorde in het vorige voetbaljaar elf keer, maar mocht toch vertrekken van directeur voetbalzaken Marcel Brands en manager Marco Silva. “Ik speelde bij Manchester United niet zoveel als gehoopt, maar had makkelijk nog twee jaar kunnen blijven om mijn contract uit te dienen en het salaris op te strijken”, zegt hij tegen ESPN.

“Maar ik wilde spelen, ging terug naar Everton en speelde daar een jaar. Toen maakte Everton, aan het einde van het seizoen, duidelijk dat ze voor mij blij zouden zijn als ik zou vertrekken”, voegt de 32-jarige Rooney eraan toe. “Waarom precies, dat weet ik nog steeds niet. Ik dacht dat ik het oké deed. Ik was de topscorer, ondanks dat ik dit seizoen vaak vanuit het middenveld moest komen.”

“Maar dat is voetbal. Het bood mij de gelegenheid om een beslissing te nemen en die heb ik genomen. Ik zei tegen Everton: ‘luister, ik ben geen kind en als dit is wat jullie willen, zeg het me. Als je wil dat ik blijf, zeg het me en dan praten we daarover.” Rooney had meerdere opties, maar koos uiteindelijk voor DC United: “Dit voelde als de juiste keuze.”