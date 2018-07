Balotelli sneert naar Engelsen na beledigingen: ‘Jullie verdienen dit antwoord’

Mario Balotelli speelde jarenlang in de Premier League namens Manchester City en Liverpool. De Italiaanse spits, die OGC Nice deze zomer waarschijnlijk gaat inruilen voor Olympique Marseille, wordt door veel Engelse fans nog vaak beledigd op social media. De 27-jarige aanvaller haalt na verliesbeurt van Engeland tegen Kroatië op het WK nu zijn gram.

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate verloor met 1-2 van de Kroaten. Balotelli volgde samen met een vriend de verrichtingen van the Three Lions aandachtig en na afloop kon de Italiaan het niet laten om een sneer uit te delen naar de Engelse fans, die de afgelopen weken volop ‘Football is coming home’ scandeerden in de hoop dat Engeland de WK-titel zou pakken.

Via Instagram deelt Balotelli een foto waarin ‘It’s coming home’ en het woord ‘impossible’ (onmogelijk) bij elkaar staan, waarbij de spits schrijft: “Het spijt me, want ik houd van Engeland, maar voor degenen die mij tot op de dag van vandaag stomme berichten en beledigingen sturen: jullie verdienen dit antwoord”, aldus de flamboyante aanvaller.

Komende zondag neemt Kroatië het in de finale in Moskou op tegen Frankrijk, terwijl Engeland en België zaterdag tegenover elkaar staan in de troostfinale. Kroatië plaatste zich voor de eindstrijd door na verlenging de Engelsen te verslaan. Het was de derde keer dit toernooi dat de Kroaten de verlenging nodig hadden, na eerder Denemarken en Rusland te hebben geëlimineerd na het nemen van strafschoppen.