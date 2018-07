Stand-in van Ederson en Claudio Bravo mogelijk op weg naar Nederland

NAC Breda wil zijn keepersgilde uitbreiden met een doelman van Manchester City, zo meldt BN DeStem donderdag. Volgens het regionale dagblad is de negentienjarige Arijanet Muric een kandidaat om in Breda aan de slag te gaan.

Door het onverwachte vertrek van de beoogde eerste keeper Nigel Bertrams, naar het Deense FC Nordsjaelland, is NAC op zoek naar een doelman met garanties. Trainer Mitchell van der Gaag heeft nu de licht geblesseerde Mark Birighitti, de achttienjarige jeugddoelman Sem Custers en de een jaar oudere Karol Niemczycki tot zijn beschikking. Laatstgenoemde zou komend seizoen zijn wedstrijden moeten gaan spelen bij Jong NAC.

De komst van Jorn Brondeel lijkt uitgesloten. Het management van de doelman heeft volgens de krant niets meer van de Bredase club vernomen en dat geldt ook voor FC Twente, dat bereid is om medewerking te verlenen aan een transfer. Muric fungeerde bij Manchester City het afgelopen jaar als derde keeper achter Ederson en Claudio Bravo, maar wacht nog altijd op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van the Citizens.

De in Zwitserland geboren Montenegrijnse jeugdinternational maakte twee jaar geleden de overstap van Grasshoppers naar Manchester, waar men er nog niet uit is of hij verhuurd mag worden. De regerend landskampioen van Engeland verkocht eerder deze maand immers Angus Gunn aan Southampton en Joe Hart zal waarschijnlijk ook van de hand worden gedaan.