Kuipers floreert: ‘Je zou ze een schop tegen hun ballen moeten geven’

Björn Kuipers maakt nog altijd kans om de WK-finale te fluiten. De kans dat de scheidsrechter uit Oldenzaal de eindstrijd in goede banen moet leiden, lijkt kleiner nu hij is aangesteld als vierde official tijdens de halve finale tussen Kroatië en Engeland. Oud-arbiter Frans Derks en Bas Nijhuis hopen desalniettemin dat Kuipers de WK-finale krijgt toegewezen.

"Ik ben zo chauvinistisch als de pest, dus voor mij is dit een makkelijke vraag", antwoordt Derks in gesprek met Voetbal International op de vraag of het terecht zou zijn als Kuipers de finale mag fluiten. Derks vindt Kuipers een van de beteren dit WK. "Hij is scherp en laat zich niet meeslepen door die vreselijke aanstellerij van spelers en trainers."

"Gek word ik van die clowns. Alsof ze tegenwoordig op de toneelschool worden opgeleid. Dat geduikel en gerol en het zeiken na iedere beslissing: je zou ze een schop tegen hun ballen moeten geven. Helaas kan dat niet, maar scheidsrechters zouden daar harder tegen moeten optreden", vervolgt Derks. "Door veel meer extra tijd bij te trekken voor die ellenlange discussies, voordat er eindelijk een vrije trap kan worden genomen. En bij zeiken tegen de scheidsrechter meteen geel trekken."

Nijhuis weet dat de vorige twee WK-finales ook al door een Europeaan zijn geleid, waardoor Kuipers moet vrezen. "Soms is er geen peil op te trekken. De aanstelling van Andrés Cunha voor de halve finale tussen België en Frankrijk zag bijvoorbeeld niemand aankomen. Hij behoorde zeker niet tot de besten dit toernooi en ik merk in scheidsrechterfora op internet dat ik niet de enige ben met die mening."

De scheidsrechter vindt Néstor Pitana en Kuipers de beste arbiters dit WK. “Waarbij Björn met Danny Makkelie ook nog eens de beste videoreferee van het toernooi in zijn team heeft. Toen hij tijdens Brazilië-Costa Rica op advies van Danny terugkwam op zijn penalty voor Neymar, riep dat overal veel positieve reacties op. Als hij de finale niet krijgt, kan dat alleen met zijn Europese afkomst te maken hebben."