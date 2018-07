Napoli stuurt 30 miljoen naar Spanje: ‘Heb veel geklaagd toen ik het hoorde’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Fabián Ruiz, de op twee na duurste aankoop ooit van Napoli.

Door Robin Bruggeman

De beste papieren in de achtste finales van de Europa League waren op 20 maart 2014 door een eerdere 0-2 overwinning op buurman Sevilla in het Ramón Sánchez Pizjuán in handen van Real Betis, maar honderdtwintig gespeelde minuten, twee tegendoelpunten en gemiste strafschoppen van Alfred N’Diaye en Nono later waren het toch los Rojiblancos die aan het langste eind trokken en hun weg vervolgden richting hun eerste van wat uiteindelijk drie gewonnen Europa League’s op rij zouden worden. Voor Betis vormde de Europese uitschakeling daarentegen de opmaat naar een rampseizoen, dat eindigde met een dramatische degradatie uit LaLiga.

Los Verdiblancos zaten echter niet bij de pakken neer en na een overtuigende campagne in de tweede afdeling keerden de Andalusiërs in 2015 weer terug op het hoogste niveau, waarna er door verschillende managers werd gewerkt aan de plannen om van Betis een stabiele subtopper te maken. Die inspanningen betaalden zich afgelopen seizoen onder trainer Quique Setién uit met een verdienstelijke zesde plaats in LaLiga en een toegangsbewijs voor de eerste Europese wedstrijden sinds die pijnlijke uitschakeling door Sevilla nu ruim vier jaar geleden.

Een belangrijke schakel in het elftal van vorig seizoen zal het Europa League-avontuur van Betis na de zomer echter niet meer meemaken. Fabián Ruiz, van januari tot juni 2017 nog uitgeleend aan tweedeklasser Elche, ontpopte zich in het afgelopen jaar namelijk tot een dragende speler in het elftal van Setién en leverde met 3 goals en 6 assists in 34 wedstrijden ook in aanvallend opzicht zijn bijdrage aan het goede seizoen dat de Spanjaarden doormaakten. De prestaties van de 22-jarige middenvelder bleven in de rest van Europa niet onopgemerkt en al snel werd Ruiz in verband gebracht met clubs als Manchester United, Arsenal en Barcelona.

Napoli, dat geruime tijd in gesprek was met Manchester City over een transfer van Jorginho, hem uiteindelijk waarschijnlijk naar Chelsea ziet gaan en volgend seizoen weer een nieuwe gooi hoopt te kunnen doen naar de Italiaanse landstitel, toonde zich echter het meest slagvaardig en lichtte vorige week de transferclausule van dertig miljoen euro die Ruiz in zijn begin dit jaar ondertekende contract bij Betis had staan. Zijn overstap naar het Stadio San Paolo maakt van de middenvelder, na Gonzalo Higuaín (in 2013 voor 39 miljoen euro overgenomen van Real Madrid) en Arkadiusz Milik (in 2016 voor 32 miljoen euro overgenomen van Ajax), meteen de op twee na duurste aankoop in de historie van i Partenopei en de duurste uitgaande transfer ooit van Real Betis.

De onlangs aangestelde Carlo Ancelotti ziet in Ruiz een geschikte vervanger van de vrijwel zeker naar Londen vertrekkende Jorginho, die vorig seizoen onder Maurizio Sarri samen met Marek Hamsik en Allan het driemansmiddenveld van de runner-up in de Serie A vormde. Helemaal vergelijkbaar zijn de nieuwkomer en de in Brazilië geboren Italiaans international echter niet, aangezien Jorginho meer als een traditionele controlerende middenvelder opereert, terwijl Ruiz doorgaans wat offensiever denkt en graag zijn ploeggenoten in stelling brengt met slimme dribbels en splijtende steekpasses.

Voor de in Los Palacios y Villafranca geboren Ruiz komt er met zijn overstap een einde aan veertien jaar Real Betis. De Spaans jeugdinternational meldde zich op zijn achtste in de jeugdopleiding van de club uit Sevilla en benutte de afgelopen maanden om een weloverwogen keuze te maken: “Het was geen eenvoudige beslissing, aangezien er vijf of zes in de Champions League uitkomende clubs waren die aan zijn clausule wilden voldoen. Maar Ancelotti speelde een fundamentele rol in zijn keuze”, lichtte zaakwaarnemer Álvaro Torres de beslissing van zijn cliënt toe bij Radio CRC.

“Hij hoorde verder goede dingen van José Callejon en andere Spaanse spelers, hij weet ook welke passie hij tegen zal gaan komen, aangezien hij Napels als toerist al eens bezocht heeft. Voorzitter Aurelio De Laurentiis maakte daarnaast een goede indruk en was erg aardig voor hem. Hij vertelde hem dat hij een paar keer in Sevilla is geweest en liet zien dat de club tevreden was met de kans om Fabián aan te trekken. De interesse speelde al sinds januari, waarna Ancelotti op de hoogte werd gesteld en zijn goedkeuring gaf. Hij verwacht veel van Fabián en heeft hem verteld dat hij hard zal moeten werken. Het zal een trampoline voor zijn carrière zijn, al is hem niets beloofd”, sloot Torres af.

Met het vertrek van Ruiz ontstaat er een gat op het middenveld van Betis, dat de club probeert op te vullen met William Carvalho, die na de aanval door de supporters een vertrek wil forceren bij Sporting Portugal. Trainer Setién verwacht dat het moeilijk zal worden om Ruiz te doen vergeten: “Ik heb hem vorig jaar gecoacht. Hij is erg jong, maar hij heeft alles in zich om te slagen in Italië. Zeker wat zijn karakter betreft: hij is weliswaar jong, maar ook een geweldige professional. Bij ons zitten er elke wedstrijd vijftigduizend fans in het stadion, dat zal hij in Napels ook tegenkomen.”

“Ik weet zeker dat hij zich goed aan zal passen en een belangrijke rol zal gaan spelen. Toen mij verteld werd dat Ruiz niet langer voor ons zou spelen, heb ik veel geklaagd, aangezien het moeilijk is om iemand zoals hij te vinden. Als mens en als vriend van Fabián kan ik echter alleen maar tevreden zijn met zijn transfer naar Napoli. Hij is een speler die snel in de selectie zal integreren, Ancelotti krijgt daar geen problemen mee. Of er interesse van andere teams was? Dat kan ik niet bevestigen, maar ik kan jullie wel vertellen dat er al sinds januari geruchten rondgaan. Napoli neemt een gok, want dat is wat het investeren van dertig miljoen euro in Fabián Ruiz is. Maar het is wel een gok die zich uit zal gaan betalen”, was de coach van Betis duidelijk tegenover CalcioNapoli24.

Naam: Fabián Ruiz Peña

Geboortedatum: 3 april 1996

Club: Napoli

Positie: centrale middenvelder

Sterke punten: passing, inzicht, positionering