Van Geel: ‘We volgen hem al lang en onze scouting is unaniem positief’

Feyenoord versterkte zich deze week met de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra. De negentienjarige buitenspeler komt over van Once Caldas en zette zijn handtekening onder een driejarig contract in De Kuip. In de verbintenis is een optie voor nog eens twee seizoenen opgenenomen. Technisch directeur Martin van Geel laat in gesprek met RTV Rijnmond weten dat Feyenoord een ‘heel talentvolle buitenspeler’ denkt aangetrokken te hebben.

Van Geel beschrijft Sinisterra, pas enkele weken negentien jaar, als een rechtsbenige aanvaller. "Het is een echte buitenspeler met de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Snel, wendbaar, technisch vaardig en kan een doelpunt maken. Hij kan bovendien op beide flanken uit de voeten. We volgen hem al een hele periode heel intensief en onze scouting is unaniem zeer positief over hem”, klinkt het.

Door het uitblijven van een tewerkstellingsvergunning mag Sinisterra nog niet trainen in Nederland. De selectie van Feyenoord is intussen afgereisd naar Zwitserland voor een trainingskamp en daar sluit de aankoop aan. "In Nederland wordt trainen gezien als werken. Daarom heeft hij daar een tewerkstellingsvergunning nodig. We hebben even twee weken geduld nodig met Sinisterra, maar daarna kan hij instromen."

Sinisterra moet in de komende weken nog wel terug naar Colombia om papierwerk af te ronden. Daarna kan hij zich volledig richten op zijn toekomst bij Feyenoord. “Het is al een behoorlijk zelfbewuste jongen, die goed en fris uit zijn ogen kijkt. Hij stapt heel open en onbevangen de club Feyenoord binnen”, besluit Van Geel.