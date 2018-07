Topaankoop van PSG is uit op revanche: ‘Ik wil laten zien wat ik kan’

Jesé Rodríguez maakte twee jaar geleden de overstap naar Paris Saint-Germain, maar veel indruk wist hij niet te maken. De aanvaller liet zich verhuren aan Las Palmas en Stoke City, maar heeft zich nu weer aangesloten bij de voorbereiding van het team van trainer Thomas Tuchel. Jesé is uit op sportieve revanche.

De 25-jarige Jesé zegt in een interview met Marca dat hij met de directie om de tafel heeft gezeten om de toekomst te bespreken: “De waarheid is dat ze willen dat ik deelneem aan de voorbereiding en dan zien we wel wat er gebeurt. Ik kijk ernaar uit, ik wil heel graag trainen en de nieuwe trainer laten zien wat ik in huis heb. Ik heb ook altijd gehouden van een concurrentiestrijd.”

De voormalig jeugdinternational van Spanje voegt er in het interview aan toe dat hij het in zijn eerste maanden bij PSG moeilijk heeft gehad doordat hij geen vaste huisvesting had en terugkwam van een blessure. Op de vraag van de journalist waar hij komend seizoen wil spelen, antwoordt Jesé gedecideerd: “Bij Paris Saint-Germain.”

Jesé concurreert in het Parc des Princes met grote namen als Neymar, Edinson Cavani, Ángel Di María en Kylian Mbappé, maar benadrukt dat hij daar geen moeite mee heeft. “Ik ben opgeleid bij Real Madrid. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Di María, Álvaro Morata, Isco, James Rodríguez… en toen speelde ik ook. PSG is een topclub met geweldige spelers en het is alleen maar goed om de beste spelers te hebben.”