Galatasaray bevestigt onderhandelingen met Brands over concurrent Rodrigues

Everton lijkt Henry Onyekuru ook aankomend seizoen niet nodig te hebben. Galatasaray laat maandagmiddag via zijn officiële kanalen namelijk weten officieel in onderhandeling te zijn met de club van Marcel Brands over een tijdelijke overgang van de 21-jarige aanvaller naar Istanbul.

Onyekuru werd een jaar geleden voor ongeveer acht miljoen euro door Everton opgepikt bij KAS Eupen, waarna the Toffees de tweevoudig Nigeriaans international onmiddellijk verhuurden aan Anderlecht. In dienst van de Belgische topclub was hij het afgelopen seizoen goed voor 10 doelpunten in 28 officiële wedstrijden.

Toch lijkt Onyekuru voor aankomend seizoen nog niet voor te komen in de plannen van nieuwbakken Everton-manager Marco Silva. De Portugees mocht nog geen aanwinsten verwelkomen op Goodison Park, maar zag bijvoorbeeld wel Ademola Lookman terugkeren van een verhuurperiode bij RB Leipzig. Lookman kan net als Onyekuru uit de voeten als linksbuiten.

Bij Galatasaray zou Onyekuru, die opnieuw op huurbasis lijkt te vertrekken bij Everton, de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onder anderen voormalig Feyenoorder Garry Rodrigues. Laatstgenoemde was de afgelopen voetbaljaargang nog een vaste waarde op de linkerflank: in veertig officiële duels wist hij tien doelpunten en elf assists te noteren.