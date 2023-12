Teun Koopmeiners speelt belangrijke rol bij zege op Milan; prachtgoal Muriel

AC Milan heeft niets overgehouden aan het duel met Atalanta. I Rossoneri leken na een late gelijkmaker van Luka Jovic op weg naar een punt, maar diep in blessuretijd maakte Luis Muriel er 3-2 van middels een prachtig hakballetje. Teun Koopmeiners speelde bij zowel de 1-0 als de 3-2 een belangrijke rol. Dankzij de zege klimt Atalanta naar plek zeven, terwijl Milan betreurd achterblijft op de derde plaats.

Aan de kant van Atalanta stonden er twee Nederlanders in de basis: Koopmeiners en Marten de Roon. Laatstgenoemde werd net als vorige week tegen Torino (3-0 nederlaag) niet op het middenveld, maar als één van de drie centrale verdedigers opgesteld. Ademola Lookman en Charles De Ketelaere waren de voorste pionnen van trainer Gian Piero Gasperini. Bij Milan was Tijjani Reijnders andermaal verzekerd van een basisplaats. Theo Hernández begon als centrumverdediger, om zo ruimte te maken voor Alessandro Florenzi op de linksbackpositie.

Tien minuten voor rust opende Atalanta de score. Koopmeiners won een duel en mocht zo een inworp nemen. Die nam hij zeer snel, waardoor Lookman in gevaarlijke positie terechtkwam. De spits kapte en schoot via een been van een Milan-verdediger raak achter de kansloze Mike Maignan: 1-0. Een mooie opsteker voor Lookman, die vroeg in de wedstrijd al een grote kans liet liggen.

Aan de andere kant legde Hernández aan voor een schot, dat hoog over het doel van de gastheren vloog. Toch wist Milan nog voor rust toe te slaan. Florenzi schilderde een hoekschop op het hoofd van Olivier Giroud, die liet zien op koppen te zitten. Zijn poging vloog met een strakke boog over Atalanta-goalie Juan Musso heen in het net: 1-1.

Milan nam het goede gevoel mee na rust want vlak na de onderbreking kreeg Giroud opnieuw een prima mogelijkheid. Dit keer schoot hij, op aangeven van Ruben Loftus-Cheek, teleurstellend naast. Even later viel het doelpunt wel, zij het aan de andere kant. De Ketelaere zette strak voor en zag zijn pass tot assist gepromoveerd worden door Lookman: 2-1.

Atalanta drong aan en het mocht een klein wonder genoemd worden dat de 3-1 niet viel. Giorgio Scalvini had twee uitstekende tackles in huis en zag zijn schot daarna gekeerd worden door Maignan. In de rebound redde de Fransman voortreffelijk op een poging van Lookman, die in de rebound daar weer van van dichtbij naast schoot. Het bleken bovendien kostbare missers te zijn.

In de eerstvolgende aanval van Milan werd Jovic nog gestuit, maar Milan kreeg de kans om nog een aanval op te zetten. De bal belandde na een uitstekende voorzet vanaf de linkerkant van Christian Pulisic bij Jovic, die van dichtbij de 2-2 tegen de touwen werkte. Gasperini haalde tot teleurstelling van de fans Lookman naar de kant en zag Milan-verdediger Davide Calabria nog zijn tweede hele kaart krijgen.

Daar leek het vervolgens bij te blijven, maar niets bleek minder waar. Koopmeiners speelde

Aleksey Miranchuk aan in de zestien, die op zijn beurt Muriel bediende. De Colombiaan schoot middels een prachtig hakballetje raak en bezorgde Atalanta zo de zege: 3-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Juventus 15 11 3 1 14 36 2 Internazionale 14 11 2 1 26 35 3 AC Milan 15 9 2 4 8 29 4 AS Roma 14 7 3 4 11 24 5 Napoli 15 7 3 5 8 24 6 Fiorentina 14 7 2 5 6 23 7 Atalanta 15 7 2 6 6 23 8 Bologna 14 5 7 2 5 22 9 Lazio 15 6 3 6 0 21 10 Torino 14 5 4 5 -3 19 11 Monza 14 4 6 4 1 18 12 Frosinone 14 5 3 6 -4 18 13 Lecce 14 3 7 4 -3 16 14 Genoa 14 4 3 7 -4 15 15 Sassuolo 14 4 3 7 -5 15 16 Udinese 14 1 9 4 -9 12 17 Empoli 14 3 2 9 -17 11 18 Hellas Verona 15 2 5 8 -9 11 19 Cagliari 14 2 4 8 -13 10 20 Salernitana 14 1 5 8 -18 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties