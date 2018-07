‘Barcelona verklapt transfer per ongeluk: Paulinho terug naar China’

Paulinho keert na één seizoen mogelijk terug naar China. Barcelona heeft via Weibo bekendgemaakt dat de middenvelder terugkeert naar Guangzhou Evergrande, op huurbasis met een verplichte optie tot koop. Dat bericht werd door Barcelona echter na een paar minuten weer van de Chinese blogdienst gehaald.

Het is onduidelijk hoe waarschijnlijk een transfer naar Guangzhou is, maar de geruchten over een overstap van de 29-jarige Braziliaan zijn niet nieuw. Mundo Deportivo meldde zondag nog dat Barcelona een ‘moeilijk te weigeren aanbieding’ van vijftig miljoen euro heeft ontvangen voor de 53-voudig international, die met zijn land in actie komt op het WK.

Barcelona beschouwt het voorstel naar verluidt als ‘bijzonder interessant’ en ook Paulinho zelf zou belangstelling hebben omdat hij er financieel flink op vooruit kan gaan. Hij leverde naar verluidt bijna twee miljoen euro per jaar aan salaris in om de overstap te maken van Guangzhou naar het Camp Nou.

Als Paulinho zijn contract met Barcelona tot medio 2021 zou uitdienen, zou hij in totaal 7,5 miljoen euro mislopen in vergelijking met zijn verdiensten bij de Chinese grootmacht uit Kanton. Daarnaast was hij afgelopen seizoen niet altijd verzekerd van speeltijd bij Barcelona: in 13 van de 34 competitieduels verscheen hij als invaller binnen de lijnen.