Overmars lichtte Ajax-selectie in: ‘Ik heb zelf met Hakim en Donny gesproken’

Directeur spelersbeleid Marc Overmars heeft de spelersgroep van Ajax in Duitsland geïnformeerd over het besluit van de club om volledige aansprakelijkhed te nemen in de zaak Abdelhak Nouri. Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar maandag laten weten tijdens een ingelaste persconferentie.

De spelersgroep van Ajax is momenteel op trainingskamp in Duitsland. “Overmars heeft de spelers in hun hotel ingelicht”, aldus Van der Sar maandag op het ingelaste persmoment. “Ik heb zelf met Marcel Keizer, Hennie Spijkerman, Hakim (Ziyech, red.) en Donny (Van de Beek, red.) gesproken.”

Middels een verklaring liet Van der Sar maandag weten dat Ajax de volledige aansprakelijkheid zal dragen nu na nieuwe inzichten is gebleken dat er fouten zijn gemaakt tijdens de behandeling van Nouri vlak nadat hij in elkaar zakte tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen vorig jaar. “Het is een schok die door je heen gaat. Maar het is niet te vergelijken met wat de familie Nouri al twaalf maanden doormaakt”, aldus de algemeen directeur.

Van der Sar lichtte de familie Nouri maandagmiddag zelf in en daarbij bood hij namens de club zijn diepe verontschuldigingen aan. “Mijn vrouw belde mij vlak voordat ik in de auto stapte. Ik zei: ’Je belt op het juiste moment.’ Ik ging er met lood in mijn schoenen naartoe. Het is ongelooflijk hoe de familie Nouri hiermee omgaat. Hoe sterk ze zijn, hoe warm ze zijn en hoe liefdevol ze zijn.”

"Er zijn mensen in de organisatie die langer met Abdelhak te maken hebben gehad dan ik”, alus Van der Sar. “Ze zijn er altijd mee bezig geweest en altijd bij de familie gekomen. Dat deed ons en de familie goed. Ik denk dat Ajax, de familie Nouri en Abdelhak met elkaar rechtdoor moeten."