Ten Hag: ‘Tadic is een geweldige versterking, een op en top professional’

Erik ten Hag kijkt uit naar de samenwerking met Dusan Tadic. De aanvallende middenvelder is persoonlijk rond met Ajax en het wachten is nu op de officiële mededelingen van de clubs. Tadic gaat waarschijnlijk voor vier seizoenen tekenen en kost naar verluidt 17,1 miljoen euro, het bedrag dat als gelimiteerde transfersom in zijn contract bij Southampton staat opgenomen.

“Ook voor mij geldt dat het nog niet officieel is. Maar als het helemaal rondkomt, is Tadic een geweldige versterking, een op en top professional. Daarmee is hij een voorbeeld voor zijn medespelers, zowel op als buiten het veld”, aldus Ten Hag in een interview met Voetbal International.

Ten Hag denkt dat de jonge spelers van Ajax zich kunnen ‘optrekken’ aan Tadic. De coach noemt de Servische WK-ganger een voetballer met ‘grote individuele kwaliteiten’ die goed positie kiest, een uitstekende eindpass en dito trap in de voeten heeft en ‘zo goed kan voetballen’. Dat combineert Tadic volgens Ten Hag met ‘rendement’.

Ten Hag vindt het eveneens prettig dat Tadic gif in de ploeg brengt, aangezien hij ‘met emotie’ speelt: “Ook daar kijken we nadrukkelijk naar. Zakaria Labyad heeft dat ook in zijn spel. Dat agressieve, dat is een van die punten waarin we ons kunnen verbeteren. De bereidheid is altijd bij hem aanwezig.”