Tadic maakt indruk: ‘Zeventien miljoen euro is natuurlijk wel veel’

Dusan Tadic heeft in de eerste helft van de groepswedstrijd tussen Servië en Zwitserland indruk gemaakt. De middenvelder speelde sterk en leverde de assist bij het doelpunt van Aleksandar Mitrovic na vijf minuten spelen. Rafael van der Vaart is blij dat de 29-jarige linkspoot waarschijnlijk bij Ajax gaat voetballen.

Van der Vaart denkt dat de club uit Amsterdam daarmee ‘een heel goede keuze’ maakt, zo vertelde hij tijdens de rust van het WK-duel bij de NOS. “Het bedrag van zeventien miljoen euro is natuurlijk wel veel, maar hij deed fantastische dingen in de eerste helft. De eerste goal was natuurlijk geweldig. Het is geweldig als je zo’n voorzet hebt.”

Commentator Arman Avsaroglu sloot zich bij de woorden van Van der Vaart aan: “Hij was heel belangrijk bij die goal. We hebben hem een paar keer heel mooie dingen zien doen. Stel je nou voor dat Ajax gewoon zo’n speler haalt die uitblinkt in een WK-wedstrijd, een jongen van 29. Dat is echt een trendbreuk met vroeger.”

Tadic, die vrijdag zijn 55e interland speelt in Kaliningrad, heeft volgens De Telegraaf een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax. De directeuren Jeroen Slop en Marc Overmars hebben de hoop om de transfer binnen 24 uur af te ronden, zo meldde het dagblad vrijdag.