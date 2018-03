Van Persie erkent: ‘Ik had graag negentig minuten gemaakt’

Feyenoord won zondag voor het eerst sinds september 2003 in de Eredivisie bij PEC Zwolle en de overwinning kwam voor een groot deel toe aan Robin van Persie. De aanvaller scoorde in het eerste kwartier twee keer en staat inmiddels op vijf competitietreffers in het huidige seizoen.

Van Persie is tevreden met zijn rol, zo vertelt hij in De Telegraaf: “De spitspositie en de nummertienpositie liggen dicht bij elkaar, maar het zijn wel twee plekken die je heel anders invult. Ik heb heel lang als spits gespeeld. Voor mij is het ook echt weer een uitdaging om dit goed in te vullen. Het is meer een denkspel dan wanneer je als spits speelt. Dat is meer met volle kracht naar voren.”

Van Persie werd overigens de eerste Feyenoorder met twee doelpunten in het eerste kwartier van een uitwedstrijd in de Eredivisie sinds Nick Hofs in september 2006 twee keer toesloeg tegen Sparta Rotterdam. Door de overwinning staat het Feyenoord van Giovanni van Bronckhorst na 28 speelronden met 48 punten op de vierde plaats; de achterstand op AZ bedraagt elf punten.

Van Persie moest zich acht minuten na rust overigens laten vervangen daar zijn ontstoken teen weer kwam opspelen en hij last kreeg van zijn kuit: “We doen er alles aan om het aantal minuten op te vijzelen. Ik had deze wedstrijd graag negentig minuten gemaakt, maar richting het einde van de eerste helft verkrampte mijn kuit een beetje en dat werd steeds erger. Dan moet je opletten, dat het niet te erg wordt”, aldus Van Persie.