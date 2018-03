‘Hij kan zijn eigen houdbaarheidsdatum bij Ajax prima zelf inschatten’

Edwin van der Sar is naar eigen zeggen niet onder de indruk van de anonieme kritiek van mensen binnen Ajax op zijn functioneren als algemeen directeur. "Anoniem vanuit de club, daar kan ik niks mee. Wees dan een grote kerel en zeg wie je bent", benadrukte de 47-jarige oud-doelman donderdag in De Telegraaf. Woensdag verscheen een artikel waarin meerdere bronnen vertelden dat Van der Sar een stapje terug moet doen en beter een andere functie kan gaan bekleden bij de club.

Valentijn Driessen vindt het opvallend dat Van der Sar behoudens ‘ik heb het nog naar mijn zin bij Ajax’ niet inhoudelijk reageerde op de harde kritiek op diens functioneren. “Hij had alles en iedereen de wind uit de zeilen moeten nemen door simpel te verklaren dat hij zich niet kan vinden in het geschetste beeld en wel functioneert als algemeen directeur”, zo oordeelt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in het dagblad. “Door dit te verzuimen miste de voormalig keeper een kans voor open doel.”

“Intern zal het blijven gisten omdat Van der Sar de kwalijke beweringen niet stevig de kop indrukte. Met alle nadelige gevolgen van dien want terecht of niet: z’n functioneren staat vanaf nu continu ter discussie en ligt onder een vergrootglas”, vervolgt Driessen. “Vanwege de statuur van Van der Sar en omdat het Ajax betreft, zal iedereen zich ermee bemoeien, bij ieder besluit vraagtekens plaatsen en dan kan de geest zomaar uit de fles verdwijnen. In dat geval rest de rvc weinig anders dan te stoppen met de algemeen directeur.”

De Raad van Commissarissen van Ajax liet eerder deze week weten Van der Sar, maar ook directeur spelersbeleid Marc Overmars volledig te steunen. "Wij zijn als RvC natuurlijk ook teleurgesteld in de resultaten van de laatste twee wedstrijden, maar we staan achter het door de directie gevoerde beleid", stelde voorzitter Leo van Wijk. De aanmerkingen op Van der Sar zijn een gevolg op de slechte sportieve prestaties van Ajax in de afgelopen weken. De ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde in de laatste twee wedstrijden liefst vijf punten.

Als de rvc besluit om te stoppen met Van der Sar, zou hij volgens Driessen ‘het zoveelste slachtoffer zijn van interne politieke machtsspelletjes bij Ajax, die al vele roemrijke Ajacieden voor hem de kop kostten’. “Terwijl iemand als Van der Sar z’n eigen houdbaarheidsdatum prima zelf kan inschatten. Zoals hij er eerder niet voor terugdeinsde om z’n lot bij Ajax te verbinden aan de progressie, die Ten Hag boekt met het eerste elftal.”